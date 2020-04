Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie jeudi 16 avril

L’Afrique comptait ce jeudi 16 avril 17 701 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 911 personnes sur le continent, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine. L’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Algérie et le Maroc ont dépassé la barre des 2 000 cas. Puis viennent le Cameroun, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

► L’OMS s’inquiète de la suspension de financement américain pour l’Afrique et souhaite des essais cliniques sur le continent

Mardi 14 avril, le président américain Donald Trump a décidé de suspendre la contribution américaine pour le budget de l’Organisation mondiale de la Santé. Le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS en Afrique, s’en est inquiétée ce jeudi lors d’une conférence de presse : « Les États-Unis sont les premiers contributeurs à notre budget. Pour la période 2020-2021 par exemple, les subventions américaines pour les différents programmes de l’OMS en Afrique devait s’élever à près de 300 millions de dollars, et nous avons déjà reçu, au début de cette année, environ 50 millions de dollars de leur part. Donc suspendre cette contribution pourrait avoir de graves conséquences, par exemple pour l’éradication de la polio en Afrique. »

Pour Michel Yao, le responsable des opérations d’urgence de l’OMS sur le continent, les cas de coronavirus pourraient passer de quelques milliers aujourd’hui à 10 millions en trois à six mois, selon un modèle très provisoire. Pour lui, l’Afrique doit donc aussi participer à la recherche et aux essais cliniques sur le virus. « Il est nécessaire que des essais cliniques puissent se faire en Afrique, mais en accord avec les règlementations et avec l’approbation des comités éthiques. Et si cela est fait selon des standards, cela permettra de comprendre et connaître l’efficacité de certains médicaments ou vaccins potentiels, efficaces pour l’Afrique », a-t-il estimé lors de cette conférence de presse.

► Dix jours de confinement en Libye

Le Gouvernement d'union nationale (GNA) a annoncé dans un communiqué la mise en place d'un confinement général de dix jours dans les zones qu'il contrôle dans l'ouest de la Libye, dont la capitale Tripoli. Cette mesure entrera en vigueur vendredi, et selon le communiqué, les hypermarchés seront fermés, mais les boutiques et commerces de proximité resteront ouverts entre 5 h et 10 h TU.

Cette mesure de confinement ne s'appliquera pas à l'est du pays contrôlé par le maréchal Khalifa Haftar, ainsi qu'à une grande partie du Sud qui échappe au contrôle des deux camps rivaux.

► G5 Sahel : le coronavirus déclaré ennemi public numéro 1

Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel étaient réunis mercredi soir par visioconférence pour la première fois depuis le début de la pandémie. Dans la région sahélienne, plus de 1 200 cas de Covid-19 ont été enregistrés par les différentes autorités et la crise sanitaire est désormais la préoccupation première du G5 Sahel. Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre mauritanien des Affaires étrangères et président en exercice du Conseil des ministres sahéliens, a insisté sur leur approche commune, notamment sur « l’achat du matériel, l’équipement des hôpitaux et d’unités spéciales ».

Mais la lutte contre les violences terroriste ne s'arrête pas pour autant et la rencontre a également été l'occasion de faire le point sur la situation sécuritaire qui s’est dégradée ces derniers jours avec une série d’attaques meurtrières au Mali et au Burkina Faso.

► Le G20 s’engage sur un moratoire d’un an sur la dette des pays pauvres

Un moratoire de 6 mois renouvelables a été décidé ce mercredi soir par les pays du G20 sur la dette des 77 États en voie de développement soutenus par la Banque Mondiale, dont une quarantaine de d’États africains. La mesure s’applique déè le 1er mai 2020 pour que chaque pays puisse faire face aux conséquences de la pandémie.

En tout, cela représente 14 milliards laissés à la disposition des 77 États en voie de développement sur un total de 32 milliards de dollars. Une somme qui n'est pas à la hauteur des efforts espérés par plusieurs États, notamment en Afrique. La France, et plusieurs États africains s'étaient prononcés pour une annulation pure et simple des dettes bilatérales plutôt que leur report.

Et pour Lison Rehbinder, porte-parole du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement) et de la Plateforme Dettes & Développement c’est insuffisant : « Ces États vont devoir rembourser ces dettes en entiers dans quelques années alors que la crise économique qui commence va être très grave et va les mettre en difficulté pendant longtemps. Ça ne fait que repousser le problème. »

► Mesures de soutien à l’agriculture en Côte d’Ivoire

Face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement de Côte d'Ivoire va débloquer une enveloppe de 250 milliards de francs CFA (380 millions d'euros) pour soutenir les grandes cultures agricoles d'exportation, notamment le cacao et la noix de cajou. Le cacao représente un tiers des exportations ivoiriennes et fait vivre 5 à 6 millions de personnes dans le pays. Les cultures en elles-mêmes ne sont pour l'instant pas touchées directement par l'épidémie, mais les exportations risquent de chuter en raison de la récession économique mondiale.

► En Afrique de l’Ouest et du Centre, la difficulté de l’enseignement à distance

Dans la très grande majorité des pays de la zone, les établissements scolaires ont fermé leurs portes pour limiter la propagation du coronavirus. L’enseignement à distance est devenu la règle et au total, selon l’Unicef, 128 millions d’élèves de la région n’ont plus classe. De nombreuses initiatives ont été mises en place : télévision, radio, réseaux sociaux... Mais les professeurs doivent contourner une difficulté de taille : assurer la continuité pédagogique pour tous les élèves, même pour les enfants qui n’ont aucun accès à internet et la crainte d’une année blanche sans aucun examen de fin d’année se répand.

► République démocratique du Congo : la situation économique se dégrade

Le gouvernement congolais a revu ses prévisions de croissance à la baisse : 1,1 % contre 4,4 %. Le Fonds mondial international (FMI) table lui sur un taux de croissance négatif de -2,2 %. La faute au coronavirus et à la baisse des cours notamment du cuivre et du cobalt. Une situation qui inquiète les bailleurs de fonds notamment.

La Banque mondiale a déjà apporté 47 millions à la lutte contre le coronavirus. La FMI a annulé 20 millions de dette et s’apprêterait à prêter 365 millions en appui budgétaire. Mais les bailleurs de fonds, échaudés par les détournements, entre autres sur la lutte contre Ebola, promettent de surveiller plus étroitement la gestion de ces fonds au quotidien.

► Difficile collaboration au Burundi entre les autorités et l’OMS

Le Burundi est officiellement l’un des pays du monde qui présente le moins de cas avérés de coronavirus, ce que les autorités expliquent par « la grâce divine ». Une situation qui suscite de nombreuses questions alors que les relations entre le gouvernement et l’Organisation mondiale de la santé sont empreintes d’une grande méfiance. À tel point que les autorités avaient demandé il y a peu le rappel de trois hauts fonctionnaires de l’OMS, dont le représentant au Burundi, Walter Kazadi. Selon nos sources, il a fallu une lettre de la cheffe de l’organisation pour l’Afrique et une autre de son directeur général adressées directement au président Pierre Nkurunziza, pour que le ministre de la Santé revienne sur cette exigence.

Le ministère des Affaires étrangères a par ailleurs annoncé que les Burundais de l’étranger ne pourront pas voter lors de la présidentielle prévue le 20 mai prochain. Dans une note envoyée aux chancelleries du monde entier, les autorités expliquent que la Céni du se trouve aujourd‘hui dans « l’incapacité » d’organiser ce vote en raison des mesures de lutte contre le coronavirus adoptés par de nombreux pays, notamment les mesures de confinement.

► Des chants pour les personnes guéries en Ouganda

Comme partout dans le monde, les personnels de santé célèbrent les guérisons du Covid-19 lorsque c’est possible. La ministre de la Santé ougandaise a ainsi partagé sur Twitter les chants des soignants de l’hôpital de Mulago où quatre personnes ont été jugées guéries et ont pu quitter l’unité de soins.

Exciting news from Mulago Hospital today! 4 patients have fully recovered and tested negative twice for COVID-19 and have been discharged.

Thank you our health workers. You are my heroes every day. Keep up the spirit.

Indeed, we shall sing Hallelujah! Praise the Lord. pic.twitter.com/7isC7BFKGm Dr. Jane Ruth Aceng (@JaneRuth_Aceng) April 15, 2020

► L’UA va distribuer un million de tests de dépistage

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine prévoit de distribuer à partir de la semaine prochaine un million de tests pour dépister le Covid-19, a annoncé jeudi son directeur, le Dr John Nkengasong lors d’une conférence de presse.

Dans de nombreux pays, la capacité limitée de réaliser des tests à grande échelle ne permet pas aux autorités d'avoir une photographie précise de l'épidémie sur leur territoire.

Cette distribution de kits de tests s'inscrit dans un nouveau programme baptisé le Partenariat pour accélérer les tests du Covid-19 (PACT en anglais). Le programme vise également à augmenter le nombre de travailleurs de santé impliqués dans la recherche des contacts des cas positifs au coronavirus, à l'échelle communautaire.

► Le Sénégal prolonge la suspension de tous les vols

Le ministre sénégalais des Transports Alioune Sarr annonce que la suspension de tous les vols au départ et à destination du Sénégal est prolongée jusqu’au 31 mai.

La fermeture des frontières et la suspension des vols a été décidé mi-mars pour contenir le Covid-19.

► L'Éthiopie veut fermer un camp de réfugiés érythréens malgré l'épidémie

L'Éthiopie s'apprête à fermer le camp de Hitsats, dans la région du Tigré (nord) qui abrite plus de 13 000 réfugiés érythréen selon les autorités. Les réfugiés de Histats pourront se réinstaller dans deux autres camps ou obtenir un permis pour vivre et travailler de manière indépendante en Éthiopie. Mais selon l'ONU, les deux camps de remplacement sont déjà pleins et manquent d’eau. Les craintes sont vives qu'une telle opération puisse rendre ces réfugiés plus vulnérables au coronavirus.

► Détenus libérés au Botswana et mesures spéciales pour les prisons en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, les autorités pénitentiaires s'inquiètent d'une possible flambée de cas de Covid-19 dans les 34 prisons du pays. Les autorités sont en train de libérer 2 000 personnes en fin de peine ou ayant commis des infractions mineures. Mais le problème de la surpopulation carcérale demeure : le pays compte 20 000 détenus pour 7 000 places en prison. Parmi les mesures prises, l'interdiction des visites, le confinement pendant 15 jours des nouveaux détenus, la création de cellules d'isolement... Du matériel d’hygiène pour protéger les surveillants a également été livré par le Comité international de la Croix-Rouge

Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a gracié 149 prisonniers pour aider à décongestionner les prisons et empêcher la propagation du coronavirus.

► Nigeria : 18 personnes tuées par les forces de sécurité pour non respect du confinement

La Commission nationale des droits de l'Homme du Nigeria a enregistré 105 actes de violations des droits de l'Homme « perpétrés par les forces de l'ordre » et « 18 personnes tuées » dans des exécutions extra-judiciaires, car elles étaient accusées de ne pas respecter les mesures de confinement mises en place dans plusieurs États du pays depuis le 31 mars, selon un rapport publié mercredi soir.

Des vidéos de violences policières postées sur les réseaux sociaux, où l'on voit des policiers détruire des étals de marché, ou encore tabasser la population ont fait scandale dans le pays, où les forces de sécurité sont régulièrement accusées d'abus de pouvoir et de corruption.

► Les infirmiers en grève au Malawi

Les infirmiers et infirmières de l’hôpital central Queen Elizabeth, à Blantyre, sont en grève. Ils estiment ne pas être assez nombreux et demandent des équipements de protection, une réévaluation de leur salaire et se plaignent de journées de travail trop longues. Le gouvernement avait annoncé le recrutement de 2 000 personnels de santé, selon un média local.

►Les lions retrouvent de l’espace en Afrique du Sud

Alors que les touristes ne peuvent plus visiter le célèbre parc national Kruger en Afrique du Sud, la nature reprend ses droits. Le parc publie des photos de toute une famille de lions faisant sa sieste sur une route où d’habitude, on ne les voit jamais.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020

► Le ministre de la Police au Lesotho arrêté pour avoir enfreint les règles sanitaires

La police a confirmé que le ministre de la Police, Lehlohonolo Moramotse, a été arrêté et qu’il sera présenté à la justice lundi prochain. Il est accusé d’avoir acheté de l’alcool alors que l’achat d’alcool est interdit, c’est l’une des mesures sanitaires décrétées lors du confinement de la population au Lesotho, comme en Afrique du Sud voisin.

► Lazarus chante contre le Coronavirus

Le chanteur albinos du Malawi, dont l’histoire a été racontée dans un documentaire éponyme produit par Madonna et Bryn Mooser et réalisé par David Darg et primé au Tribeca Film Festival de New York, publie une chanson ce jeudi. Le Malawi entrera en confinement ce week-end.

