Coronavirus à Madagascar: le gouvernement rend publics les dons et prêts octroyés

A une vingtaine de kilomètres au sud d'Antananarivo, sur la nationale 7, les autorités sanitaires et la police contrôlent la température des passants, le 27 mars 2020. RIJASOLO / AFP

Texte par : Laetitia Bezain Suivre

pour lutter contre le coronavirus. La semaine dernière, la société civile et certaines personnalités politiques avaient dénoncé le manque de transparence dans la gestion de ces fonds. Hier (mercredi), réponse du ministère de l'économie et des finances avec un communiqué qui récapitule les sommes allouées par les bailleurs et l'utilisation qui en est faite.