Gabon: hommage au docteur Schweitzer, prix Nobel et précurseur de la médecine tropicale

Le cimetière de la famille Schweitzer et ses compagnons Lambaréné au Gabon.

Au Gabon, ce 17 avril 2020, marque le 107ème anniversaire de l’arrivée dans le pays du docteur Albert Schweitzer. Médecin, pasteur et théologien protestant, philosophe et musicien alsacien, Albert Schweitzer s’était implanté à Lambaréné au centre du Gabon où il avait fondé le premier hôpital de la médecine tropicale qui lui valut le prix Nobel de la paix en 1952.

Avec notre envoyé spécial à Lambaréné, Yves-Laurent Goma

Lambaréné est au bord du fleuve Ogooué un sous un beau feuillage. Le très modeste cimetière de la famille Schweitzer et ses compagnons. Le docteur Albert Schweitzer est décédé le 4 septembre 1965 à Lambaréné au Gabon où il repose depuis. « C’est de la volonté du docteur Schweitzer d’être inhumé le plus simplement possible », explique un membre de l’association.

Ce vendredi, l’Association gabonaise des amis de Schweitzer avait prévu une célébration grandiose du 107ème anniversaire de son arrivée au Gabon. Mais avec la situation actuelle, il a fallu revoir le dispositif, nous explique Louis Marie Félix Ombourouet Onanga, président de l’association : « Le contexte actuel de confinement ne nous permet pas de réaliser une importante collecte de dons pour l’hôpital Albert Schweitzer, l’inauguration de la Place Albert Schweitzer à Lambaréné et l’organisation de conférences à Libreville, Port-Gentil, Ndjolé et Lambaréné. »

L’œuvre de Schweitzer est gérée au Gabon par la fondation qui porte son nom. Malgré l’usure du temps, le professeur Solange Andeme Afen épouse Nzénzé, présidente de la fondation est convaincue que l’esprit Schweitzer ne mourra jamais : « Cette œuvre ne mourra pas du tout ! Nous avons donc le devoir de continuer à faire vivre cette œuvre humanitaire ! »

Les Gabonais bataillent aujourd’hui pour obtenir une journée internationale Albert Schweitzer pour la paix.

