Cameroun: Biya fait un apparition publique, coupant court aux rumeurs sur son absence

Après une absence prolongée de plusieurs semaines, Paul Biya a fait sa première réapparition publique jeudi 16 avril. C'était à l'occasion d'une audience accordée à l'ambassadeur de France, Christophe Guilhou, accrédité à Yaoundé. Audience événement alors que les spéculations allaient bon train sur l'état de santé du président camerounais.

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

Un tweet en milieu d'après-midi et revoilà Paul Biya. « Je viens de recevoir l'ambassadeur de France. Au menu de notre échange, la gestion de la pandémie du Covid-19 au Cameroun, en France et dans le monde », écrit le président camerounais.

Et pour achever de convaincre les sceptiques, une photo, celle de l'audience entre le président et son hôte, arborant un masque, accompagne le texte. Les deux hommes sont assis à un bon mètre de distance l'un de l'autre.

🇨🇲🇫🇷 Je viens de recevoir au Palais de l’Unité, l’Ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou. Au menu de notre échange de cet après-midi: la gestion de la pandémie COVID-19 au Cameroun, en France et dans le monde.#PaulBiya#COVID19#Covid19Cmr#Cameroun pic.twitter.com/5jN7T8Bovt President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) April 16, 2020

Quelques heures plus tard, la vidéo de cette audience attendue par les Camerounais est diffusée à la télévision nationale. Avec ce petit commentaire de l'ambassadeur Christophe Guilhou sur le perron du palais présidentiel, « je l'ai retrouvé alerte, comme toujours ».

La diffusion de ces images, photo et vidéo, a provoqué un emballement immédiat et sans pareil dans les réseaux sociaux. Certains se réjouissant et célébrant presque d'avoir enfin des preuves de vie du numéro un camerounais. Pendant que d'autres, incrédules, ont continué de soutenir que ces images procédaient d'un grossier montage.

La veille encore avant cette audience, l'affaire avait pris un sacré tournant politique. L'opposant Maurice Kamto ayant demandé à l'Assemblée nationale de constater la vacance du pouvoir, au prétexte du silence de Paul Biya.

