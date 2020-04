Reportage

Confinement au Gabon: avec une patrouille chargée de faire respecter le couvre-feu

Audio 01:24

Une patrouille de forces de l’ordre chargée de faire respecter le confinement à Libreville, Gabon, le 13 avril 2020. Steeve JORDAN / AFP

Il y a une semaine, le gouvernement a décrété pour 15 jours, renouvelables, le confinement total de Libreville et ses environs pour freiner la propagation du coronavirus. Si dans la journée il y a une présence humaine dans les rues, la nuit, l’armée appelée au renfort des policiers et gendarmes, ne tergiverse pas. Quasiment personne n’est toléré dans les rues entre 19h30 et 6 heures du matin.