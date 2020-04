Moratoire sur la dette ivoirienne: 120 milliards de FCFA pour la lutte contre le coronavirus

Un employé du ministère de la Santé ivoirien portant un masque lors d'une opération de prévention dans le port d'Abidjan le 4 mars 2020. ISSOUF SANOGO / AFP

Un moratoire du service de la dette jusqu'à la fin de l'année, et peut-être pour quelques mois de plus. La décision du G20 a été bien accueillie dans les capitales des pays africains endettés. « C'est une bonne chose. Mais c'est un pas. On pourrait aller plus loin », estime le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Quoiqu'il en soit ce moratoire permet à la Côte d'Ivoire de libérer 120 milliards de FCFA de liquidité (184 millions d'euros) qui contribueront à financer le plan de riposte sanitaire et le plan de soutien économique, social et humanitaire.