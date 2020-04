RDC: le gouverneur du Nord-Kivu dément une incursion illégale des forces rwandaises

En RDC, après les allégations de la société civile du Nord-Kivu et de députés, le gouverneur de la province dit avoir mené ses investigations sur la présence de militaires rwandais dans les territoires du Nyiragongo et du Rutshuru. Pour Carly Nzanzu Kasivita, les relations avec le Rwanda sont au beau fixe. L'entrée sur le territoire congolais de patrouilles rwandaises ne peut s'être faite que par erreur. Quant à l'idée d'un soutien rwandais aux opérations FARDC, il dit n'avoir reçu aucune information sur ce point.

Pour le gouverneur du Nord-Kivu, il faut soutenir les victoires de l’armée congolaise et ne pas chercher à les attribuer à d'autres. Du côté des FDLR, le groupe armé visé au Nord-Kivu par ces opérations conjointes, on dénonce dans un communiqué des incursions de l'armée rwandaise et des exactions contre des civils rwandais et congolais dans le secteur de Tongo.

