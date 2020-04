Au Sénégal, la polémique enfle autour du transport de l’aide alimentaire

Camions d'aide élémentaire pour les ménages vulnérables au Sénégal. REUTERS/Christophe Van Der Perre

Plus de 145 000 tonnes de riz sont distribuées par l’État pour les ménages les plus vulnérables pendant la crise du coronavirus. Mais l’acheminement des stocks pose aujourd’hui problème à une partie de la société civile, le marché ayant été obtenu par l’homme d’affaires et député Demba Diop Sy. Sa double casquette alimente les soupçons de clientélisme.