Législatives au Mali: la fin d’une étrange campagne

Une femme protégée d'un masque s'apprête à voter à Bamako le 29 mars 2020 au premier tour des élections législatives. MICHELE CATTANI / AFP

Texte par : RFI Suivre

La campagne électorale pour le second tour des législatives de dimanche s’est officiellement achevée ce vendredi à minuit. Dès le premier tour, 22 députés, dont 5 femmes, ont été élus. Il reste 125 sièges à pourvoir. Le scrutin se déroule dans un contexte particulier, perturbé à la fois par les problèmes de sécurité et par la pandémie de Covid-19. La campagne pour le premier tour était déjà morose. Celle du second tour sur le terrain a été plutôt chaotique.