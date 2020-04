Reportage

Le coronavirus, une catastrophe sanitaire et économique pour les habitants de Kibera

Une rue du bidonville de Kibera, à Nairobi. RFI/Laure Broulard

Texte par : RFI Suivre

Au Kenya, la situation inquiète particulièrement dans les quartiers défavorisés où la promiscuité et la pauvreté pourrait aggraver la situation du coronavirus. Kibera est le plus grand bidonville du pays. Certains disent que plus d’un million d’habitants y vivent avec en moyenne 1 dollar par jour. L’arrivée du Covid-19 est une catastrophe pour cette population défavorisée.