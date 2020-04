Reportage

Coronavirus: en Gambie, un centre d'appel en première ligne face aux inquiétudes

Désinfection contre le coronavirus autour d'un hôtel en Gambie, le 20 mars 2020 Romain Chanson/RFI

Texte par : RFI Suivre

Un centre d'appel a été mis en place pour répondre aux questions des citoyens. La ligne est ouverte 7j/7 et 24h/24. Le numéro de téléphone avait été créé lors de l'épidémie d'Ebola en 2014, mais avec la crise du coronavirus c'est un dispositif beaucoup plus important qui est mobilisé. Pour le moment la Gambie est peu touchée avec 10 cas dont 1 décès, mais les questions et les inquiétudes sont nombreuses.