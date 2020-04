Coronavirus: Nairobi privée d'embouteillages, les vendeurs ambulants privés de gagne-pain

Du désinfectant est répandu dans les rues de Nairobi, le 19 avril 2020, pour lutter contre le coronavirus. REUTERS/Njeri Mwangi

Le Kenya vient d’enregistrer 8 nouveaux cas de Covid-19 en 24h et compte aujourd’hui 270 malades. L’épidémie touche tous les secteurs, même les plus improbables. Nairobi est l’une des villes les plus embouteillées du monde. Les vendeurs de rue profitent d’habitude du trafic pour vendre leur marchandise aux véhicules à l’arrêt. Mais avec le ralentissement économique, il n’y a plus de bouchons et les vendeurs de rue sont presque au chômage technique.