Membres de Boko Haram morts en prison au Tchad: la version officielle ne convainc pas

Il n’est pas évident que tous les quarante-quatre prisonniers étaient des prévenus Boko Haram, parce qu’il n’y a pas eu encore d’enquête qui confirme que ces gens-là sont vraiment de Boko Haram.Ils sont morts dans un camp de gendarmerie qui est réputé pour pratiquer des méthodes qui violent les droits de l’homme. Nous avions alerté à plusieurs reprises les autorités sur les brutalités pratiquées sur les prisonniers.De même, nous ne sommes pas sûrs qu'(ils soient morts) suite à une substance qu’(ils) auraient ingurgitée. Mais les maltraitances même -la chaleur-, il faut dire qu’ils avaient été enfermés pendant deux jours, sans boire ni manger. Et là, les plus faibles ont succombé. L’hypothèse selon laquelle ils auraient ingurgité un produit nocif n’est pas confirmée non plus par nos enquêteurs. Donc nous émettons des doutes sérieux sur la version gouvernementale, parce que cela ne nous convainc pas.