Coronavirus au Rwanda: le port du masque obligatoire

Désormais, le port du masque est obligatoire au Rwanda. Le ministère de la Santé a annoncé, ce week-end, que le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics ainsi que dans les foyers où plusieurs familles cohabitent. Le pays, en confinement total depuis le 22 mars dernier, compte à ce jour 147 cas de Covid-19, dont 76 rétablis, et n’a enregistré aucun décès. Ce week-end, le ministère de la Santé a annoncé que les Rwandais devaient désormais se protéger le visage dans les lieux publics et même au sein des foyers abritant plusieurs familles.

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Ce lundi 20 avril, la mesure était diversement suivie à Kigali.

Affublée de la veste jaune des vendeurs de crédit téléphonique, Marie-Ange réajuste un masque noirci par la poussière. « Je pense que c’est une bonne mesure » dit-elle, « car si tout le monde a un masque, cela va stopper la propagation du virus ». Pourtant, elle est inquiète. Parmi ses clients du jour, certains portaient un masque, mais d’autres non, et elle craint pour sa santé.

Dans cette rue du centre-ville, les trois-quarts des passants se sont couverts le nez et la bouche. Certains discutent le prix de masques en coton avec d’autres vendeurs de crédit téléphonique, déjà reconvertis dans la vente de matériel de protection contre le covid-19.

Olivier Ntirenganya, lui, porte un masque en plastique qui lui a coûté la moitié de son salaire journalier. « En ce moment, je gagne environ un euro par jour », dit-il « et ce masque m’a coûté 50 centimes », une dépense qui en vaut la peine, car sinon il pourrait contracter le virus… « Le plus important c’est la vie », dit-il « 50 centimes pour se protéger, et le reste pour manger ».

La pharmacie du coin propose quant à elle des masques venant de Chine mais à 1 000 francs rwandais, l’unité (environ un euro), le stock est difficile à écouler.

« Les gens savent qu’ils doivent les porter mais le problème, c’est qu’ils sont trop chers », explique le pharmacien. Cependant, le Rwanda va bientôt fabriquer des masques à 500 francs rwandais qui seront accessibles à tous, assure-t-il.

Les autorités ont en effet publié la liste d’une vingtaine d’entreprises locales habilitées à fabriquer ce qu’elles appellent « des masques barrière » à prix réduit. La production a démarré ce lundi.

