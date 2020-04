Coronavirus au Cameroun: Paul Biya fait un don de 2 milliards de francs CFA

Au Cameroun, Paul Biya fait un don de près de deux milliards de francs CFA en équipements sanitaires dans la lutte contre le coronavirus. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji. Objectif, renforcer auprès des populations les mesures visant à contenir la propagation du Covid-19.

Avec notre correspondant au Cameroun, Polycarpe Essomba

Ce don est essentiellement constitué de matériels médicaux. Il est constitué de 50 000 cartons de savons et de lessive, 1,5 million de masques de protection pour les populations, 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel hospitalier, 40 000 bidons lave-mains, des kits de dépistage rapide ou encore des appareils respiratoires pour les hôpitaux.

Distribution dans les prochains jours

Tout ce stock de produits est déjà disponible au Cameroun et sera distribué dans les prochains jours dans les 360 arrondissements du pays, assure le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji. « La volonté ici exprimée, ajoute-t-il, est de décentraliser la stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de convoyer les malades dans les grands centres hospitaliers de Yaoundé et de Douala qui commencent à saturer ».

1 000 cas

Avec plus de 1 000 cas de contamination recensés à ce jour, le Cameroun est l’un des pays subsahariens les plus durement frappé par la pandémie du Covid-19.

