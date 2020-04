Mauritanie: l’ancien président Abdel Aziz bientôt convoqué par la commission parlementaire

L’annonce a été faite lundi après-midi au cours d’une conférence de presse dans les locaux de l’Assemblée nationale. Les parlementaires souhaitent entendre l’ex-président sur sa gestion pendant les onze années où il était au pouvoir.

Avec notre correspondant à Nouakchott, Salem Mejbour Salem

La commission parlementaire a commencé son travail le 15 février dernier. Plusieurs personnalités dont les 3 Premiers ministres de l’ancien chef de l’État ont déjà été entendus. Les enquêteurs préparent désormais l’audition de l’ancien président de la République.

« L’ancien président, certainement qu’on le convoquera parce que quand même il a été responsable de ce pays pendant près d’une douzaine d’années. C’est la commission qui va juger le moment de sa convocation. Et c’est un travail parlementaire. Et le droit accorde au Parlement le droit de contrôler toute action gouvernementale qu’elle soit en cours ou qu’elle soit passée », explique Lemrabott Bennahi, parlementaire et porte-parole de la commission.

Encore deux mois de travail

La commission doit achever son travail dans deux mois et le délai sera respecté pour Lemrabott Bennahi : « Sur les dossiers qu’on a, on a beaucoup d’informations. Et nous pensons qu’on peut déjà penser à rédiger notre rapport sur ce sujet-là. Il nous reste maintenant à le compléter par les sujets sur lesquels on a élargi. »

Parmi les nouveaux dossiers de l’enquête, les parlementaires vont se pencher sur la gestion de la Société nationale industrielle et minière (SNIM) et sur la gestion de la Société mauritanienne d'électricité (Somelec).

