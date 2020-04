Reportage

Niger: les mesures contre le coronavirus passent mal à Niamey

Les forces de sécurité dans les rues de Niamey au Niger, mars 2020. Boureima HAMA / AFP

De plus en plus de jeunes de la ville de Niamey contestent le couvre-feu et surtout l'interdiction des prières collectives dans les mosquées. Résultats, des barricades et des pneus enflammés ont été installés sur les artères de la capitale et des échauffourées ont eu lieu entre la police et les manifestants.