Togo: arrestation de l’opposant Gabriel Agbéyomé Kodjo

Gabriel Agbéyomé Kodjo continue de réclamer sa victoire lors de la présidentielle du 22 février 2020. Deux fois convoqué au service central des renseignements et investigations criminelles, l’ancien Premier ministre n’a jamais répondu. Il était attendu pour la troisième et ultime convocation ce mardi matin.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Dogbé

Les forces de l’ordre sont passées à l’action ce mardi matin, elles ont forcé le portail de la maison et sont rentrées avant d’arrêter et d’emmener Gabriel Gbéyomé Kodjo. L’opposant était attendu au service central des renseignements et d’investigations ce matin à 9h pour la troisième convocation, l’ultime, selon la gendarmerie, avant son arrestation. Le bras de fer vient donc de connaître son épilogue.

Il n’y a pas d’information en revanche sur le sort de Mgr Phillipe Kpodzro. L’archevêque émérite de Lomé est le principal soutien de Gabriel Gbéyomé Kodjo. Il a d’ailleurs élu domicile chez lui depuis quelques temps.

Dans le quartier de l’opposant, les force de l’ordre et de sécurité sont toujours visibles, et dispersent tout attroupement.

