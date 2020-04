Programme des 100 jours en RDC: la justice s’intéresse aux fonds alloués aux routes de l’Est

Une route dans le territoire de Fizi, Sud-Kivu, en RDC. FEDERICO SCOPPA / AFP

Ces travaux « a priori » surfacturés feraient partie d’un contrat de gré à gré entre l’Office congolais des voiries et drainage et la Société congolaise de construction (Sococ), une firme privée. Ces projets auraient été financés en partie par le Fonds national d’entretien routier (Foner). Les responsables de ces trois entreprises et institutions ont été placés en détention préventive depuis plus d’une semaine.