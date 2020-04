RDC: nouvelle tension entre le Parlement et le président Tshisekedi

Le palais du peuple, le Parlement congolais à Kinshasa. RFI/Sonia Rolley

Le président Félix Tshisekedi a officiellement écrit aux deux chambres du Parlement congolais pour solliciter la prorogation de l’état d’urgence sanitaire qui expire le 24 avril. L’Assemblée nationale et le Sénat acceptent finalement le principe de se réunir séparément et non par congrès comme ils le souhaitaient. Cependant, ces débats interviennent dans un contexte agité.