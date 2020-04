Tchad: la polémique enfle après la mort de membres présumés de Boko Haram en prison

On sait que de tradition les membres de Boko Haram ne se suicident pas parce que, eux sont partisans d’un islam beaucoup plus rigoriste que celui qui est pratiqué dans cette zone du lac Tchad. Le seul cas de suicide qu’on connait chez Boko Haram, c’est les opérations kamikazes. L’idéologie de Boko Haram dit à ceux qui partagent les opérations kamikazes qu’ils vont aller au paradis. Deuxième élément, puisque les gens sont décédés dans la prison au Tchad ont été arrêtés sur le terrain, puis transférés à Ndjamena, on ne voit pas dans quelles conditions ils auraient pu accéder à des médicaments alors qu’ils étaient sous bonne garde. Par ailleurs, il y a beaucoup de prisonniers de Boko Haram au Niger, au Tchad, au Cameroun et même au Nigeria, et on n’a pas documenté de cas où ils se seraient donnés la mort. Troisième élément, pour l’instant à notre connaissance, ce ne sont pas vraiment des gens qui sont dans la haute hiérarchie du mouvement, qui ont des secrets à cacher et qui pourraient préférer mourir avec le secret plutôt que de se laisser capturer.