Inondations à Uvira en RDC: les habitants dénoncent la léthargie des autorités

Le désespoir des population d’Uvira après les inondations. Ce mercredi, les habitants de cette ville de la province du Sud-Kivu ont profité de la présence du gouverneur pour dénoncer la léthargie des autorités congolaises dans la gestion de la catastrophe.

Avec notre envoyé spécial à Uvira, William Basimike

Manifestement en colère, des centaines de jeunes ont barricadé les routes de Kavinvira, Kasenga et à Mulongwe pour exiger la réhabilitation des avenues détériorées par les immondices après les récentes inondations. Ils disent ne pas comprendre comment une semaine après cette catastrophe, aucune tractopelle n’a été envoyé sur le lieu pour enlever les débris ou aplatir les avenues en terres battues.

Certains d’entre eux s’indignent : « Depuis le 17 avril jusqu’aujourd’hui, pourquoi nous sommes délaissés ? Nous ne voulons que des tractopelles, rien que des tractopelles pour rendre salubre notre milieu de vie. Nous refusons une quelconque aide en nourriture ou en médicament tant que notre demande n’est pas exaucée. C’est comme si nous n’avons pas de gouvernement ! »

À ses côtés, une femme ajoute : « Nous avons perdu nos maris, nos enfants, nos maisons, et nous sommes délaissées par le gouvernement. C’est inacceptable. »

Le gouverneur du Sud-Kivu en réunion avec la société civile a promis une aide matérielle. Et Théo Ngwabidje s’est voulu rassurant : « Je suis venu à Uvira pour compatir avec mes frères et sœurs qui ont connu ce drame, et aussi les assister. Nous voulons souligner l’appui des autorités nationales d’ici quelque temps. Uvira, les autorités sont à vos côtés. Le constat est amer, aujourd’hui la route qui relie Bukavu à Uvira est coupée. C’est une urgence pour nous. On va y réfléchir avec les autorités locales pour voir quelles sont les solutions idoines au problème qui est là. »

Les habitants d’Uvira revendiquent aussi une aide aussi financière. Pourtant, en début de semaine, ces mêmes habitants s’étaient opposés à l’arrivée d’une délégation de la capitale craignant une propagation du coronavirus.

