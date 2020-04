Bénin: les citoyens ne peuvent plus saisir la Cour africaine des droits de l’homme

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie.

Le Bénin a adressé une déclaration de retrait de protocole le 24 mars 2020, selon le porte-parole du gouvernement, Alain Orounla. En 2019, la CADHP a condamné plusieurs fois le Bénin dans le différend avec l’opposant Sébastien Ajavon, condamné par contumace à vingt ans de prison pour une affaire de trafic de cocaïne. Mais pour le ministre Ourounla, le retrait de la CADHP n'a rien à voir avec l'affaire Ajavon.

Le directeur Amnesty Bénin, Fidèle Kikan, n’est pas surpris par cette annonce : « C'est très grave, mais on n'est pas surpris. Si le Bénin se prévaut d'un statut d'État démocratique, il faut qu'il l'assume pleinement et de façon authentique, si ce n'est plus le cas, qu'il fasse une déclaration pour le dire clairement. »

