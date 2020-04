Madagascar: l'Académie de médecine tempère son avis sur le Covid-Organics

Les autorités distribuent du Covid-Organics aux élèves qui ont repris les cours. D'après la présidence malgache, ce remède prévient et guérit du Covid-19. Laetitia BEZAIN / RFI

Texte par : Laetitia Bezain Suivre

Lundi dernier, l'Académie de médecine avait fait part de ses doutes concernant la distribution à la population du Covid-Organics, un remède qui se présente sous forme de décoction et de tisane qui est censé prévenir et guérir du Covid-19. Dans un nouveau communiqué transmis tard vendredi soir, l'académie indique finalement ne pas s'opposer à son utilisation. Une nouvelle déclaration à la suite d'une rencontre avec le président malgache Andry Rajoelina et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.