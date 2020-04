Togo: Gabriel Agbéyomé Kodjo libéré sous contrôle judiciaire

Après un peu plus de trois jours en garde à vue au service central des renseignements et d’investigations criminelles de la gendarmerie de Lomé, Gabriel Agbéyomé Kodjo et plusieurs de ses compagnons sont rentrés chez eux, dans la nuit de vendredi à samedi. L'opposant avait été arrêté mardi à son domicile. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Lomé, Peter Dogbe

Ce fut une bien longue journée pour Fulbert Sassou Attisso et Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, arrivés vendredi pour signer les procès-verbaux au service central des renseignements et d’investigations criminelles de la gendarmerie, mais ils n’en ressortaient plus...

À la tombée de la nuit, l’information selon laquelle Gabriel Agbéyomé Kodjo et ses compagnons sont conduits au parquet se répand comme une traînée de poudre.

L’attente dure... Une nouvelle fois, audition devant le procureur de la République puis chez le juge d’instruction.

Quatre conditions

Ce dernier leur accorde -tard dans la nuit-, la liberté sous contrôle judiciaire assortie de quatre conditions : obligation de déférer aux différentes convocations aussitôt qu’il en sera requis, interdiction de quitter le territoire sans autorisation, interdiction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats du dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 et interdiction de tout propos, déclaration ou attitude tendant à remettre en cause et à saper l’ordre constitutionnel et institutionnel existant.

«Nous avons passé une longue et harassante journée... nous allons travailler tranquillement à montrer qu'il n'y a rien dans ce dossier»,a déclaré Maître Darius Atsoo, au micro de notre correspondant à Lomé, Peter Dogbe Peter Dogbe

Gabriel Agbéyomé Kodjo a été conduit chez lui peu avant 23 heures temps universel, vendredi soir.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner