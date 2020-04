Sénégal: journée de commémoration virtuelle de la loi sur la traite des Noirs et de l’esclavage

Capture d'écran du site de Mémoires et Partages http://memoiresetpartages.com/

Texte par : RFI Suivre

Cela fait dix ans que l’Assemblée nationale sénégalaise a déclaré la traite des Noirs et de l’esclavage crimes contre l’humanité. Le Sénégal a été le premier pays du continent à le faire et reste le seul, à ce jour. En raison de la pandémie de Covid-19, l’association Mémoires et Partages, basée à Bordeaux, en France, et à Dakar, a organisé ce lundi 27 avril une journée de commémoration virtuelle, sur Facebook, pour ne pas oublier cette page d’histoire, avec des interventions d’intellectuels, militants et artistes.