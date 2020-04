Côte d'Ivoire: Guillaume Soro jugé en son absence à Abidjan

Guilluame Soro est poursuivi en Côte d'Ivoire pour détournement de deniers publics, recel et blanchiment (image d'illustration) Sia KAMBOU / AFP

Guillaume Soro doit être jugé au TGI d’Abidjan dans le cadre d’une des affaires pour lesquelles il est poursuivi en Côte d’Ivoire. A savoir, détournement de deniers publics, recel et blanchiment. Mais Guillaume Soro, qui fait l'objet d’un mandat d’arrêt émis par la justice ivoirienne, est en Europe depuis près d’un an où il a déclaré sa candidature à la présidentielle ivoirienne programmée fin octobre. Et la Cour africaine des droits de l’homme vient d’ordonner la suspension du mandat d’arrêt émis contre lui.