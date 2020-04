Cameroun: mise au point des autorités après l’enquête sur le massacre de Ngarbuh

La bonne foi du gouvernement est d’autant plus incontestable que, nonobstant les premières informations rendues publiques sur l’incident de Ngarbuh, le chef de l’État a prescrit une enquête approfondie. Et par de-là les différences ou convergences que peut révéler l’analyse des diverses communications, l’important est sans doute que les conclusions de l’enquête établissent plus clairement la responsabilité de certains éléments de l’armée dans l’incident de Ngarbuh et précisent les circonstances dans lesquelles cet incident s’est produit. Qui plus est, par-dessus tout, le plus important est incontestablement la décision de monsieur le président de la République d’ajouter foi aux conclusions de l’enquête indépendante qu’il a prescrite, d’en prendre acte et d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.