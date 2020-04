La Côte d'Ivoire prend ses distances avec la Cour africaine des droits de l'homme

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. (image d'illustration) ©Cour africaine

Texte par : RFI Suivre

La Côte d'Ivoire retire sa déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Concrètement, en ne reconnaissant plus cette compétence, la Côte d'Ivoire empêche les individus ou les ONG de déposer des plaintes directement devant la Cour. Si elle reste membre de la Cour africaine, la Côte d’Ivoire devient ainsi le 4e pays à retirer sa déclaration de compétence, après le Bénin, le Rwanda et la Tanzanie.