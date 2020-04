Togo: monseigneur Kpodzro réitère son soutien à l’opposant Gabriel Agbéyomé Kodjo

C’est moi, monseigneur Kpodzro, en chair et en os, qui est envoyé en mission avec pour objectif la victoire. Et j’ai participé moi-même à la campagne électorale et elle a brillamment réussi sa feuille de route, en permettant l’élection du docteur Gabriel Agbéyomé Kodjo dès le premier tour. Mais la Céni et la Cour constitutionnelle, ces deux institutions malhonnêtes, sinistres et funestes, ces deux institutions, donc, en violant leur serment respectif, ont créé le contentieux électoral qui nous divise.