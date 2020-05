Cameroun: une figure anglophone dans le viseur du ministre de l’Enseignement supérieur

Felix Agbor Balla dans les studios de RFI. Photo: RFI/Daniel Finnan

Le ministre camerounais de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, accuse Felix Agbor Balla, leader de la société civile et défenseur des droits humains notamment des populations anglophones, de violer « le code d’éthique et de déontologie » de l’université de Buea, où ce dernier enseigne le droit politique et constitutionnel depuis 2015. Dans un courrier que RFI a pu consulter, il demande au recteur de cet établissement de prendre des « mesures » pour « mettre un terme à cette situation ». Felix Agbor Balla rejette ces accusations et dénonce « des motivations politiques ».