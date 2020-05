Coronavirus en Afrique: un 1er-Mai pas comme les autres

La fête du 1er-Mai intervient cette année en Mauritanie dans ce climat particulier qui limite les activités et les mouvements des personnes pour s’adonner à des activités génératrices de revenus ou d’emplois. Nous avons au niveau d’organisations interpeller l’État sur ces questions. Nous avons demandé à ce qu’il y ait un allégement réel par rapport au tarif de facturation de l’électricité et en tout cas, pour les travailleurs moyens, et aussi la population démunie. Nous avons demandé à ce qu’également l’État intervienne à travers un plan national d’envergure pour secourir la population touchée par le fait de ce coronavirus.