Soudan: politique ou militaire, à quoi ressemblera la future mission de l'ONU au Darfour?

Le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok, le 5 septembre à Khartoum. Ebrahim HAMID / AFP

Texte par : RFI Suivre

Au Soudan, une nouvelle mission internationale doit être créée d'ici le 31 mai prochain pour remplacer l'actuelle mission hybride de l'ONU et de l'Union africaine (UA) au Darfour, la MINUAD, en place depuis 2007. Le Premier ministre soudanais, Abdalla Hamdok, veut que la nouvelle mission soit uniquement politique et non militaire. Cette position a été défendue le 29 avril par l'Union africaine, mais la protection des civils du Darfour reste une inquiétude pour nombre de chancelleries.