Coronavirus: une caravane d’équipements à la frontière entre le Tchad et le Cameroun

Audio 01:26

Fleuve Logone entre le Cameroun et le Tchad (image d'illustration). PATRICK FORT / AFP

Texte par : RFI Suivre

Au sein de la lutte contre le Covid-19, une délégation de l’Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale parcourt les frontières des six pays membres de la communauté des Etats de l’Afrique Centrale. Après les frontières Cameroun-Gabon et Cameroun-Guinée Equatoriale, l’équipe s’est rendue dans deux points d’entrée entre le Tchad et le Cameroun pour équiper le personnel mais aussi pour recenser ses besoins.