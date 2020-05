Coronavirus: le PAM s'organise pour fournir de l'aide aux pays en développement

Pour remédier à la paralysie du transport aérien, le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis en place un réseau de plateformes logistiques mondiales. Objectif : livrer à l’ensemble de la communauté humanitaire du matériel médical et humanitaire vital destiné aux pays en développement. Pour la première fois, un vol est ainsi parti de Liège en Belgique, jeudi soir, afin d’acheminer du matériel sur le continent africain.

Publicité Lire la suite

La pandémie de Covid-19 qui frappe le monde entier a cloué au sol la plupart des avions. Les pays africains, même s’ils restent semble-t-il peu touchés par le coronavirus en comparaison à d’autres pays du monde, ont des besoins en matériel médical, aide humanitaire et alimentaire, qui ne peuvent plus être satisfaits faute de vols.

Pour remédier à la paralysie du transport aérien, le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis en place un réseau de plateformes logistiques mondiales. « On a le premier vol qui a décollé de Liège avec à son bord 16 tonnes de matériel médical, de protection, notamment des respirateurs, pour le compte de l’Unicef et du CICR [Comité international de la Croix-Rouge, NDLR], explique Tiphaine Walton, la responsable du plaidoyer et de la communication au bureau du PAM à Paris. Ce matériel est parti pour le Burkina Faso, le Ghana et une partie de la cargaison est à destination de la République du Congo. Et c’est le premier d’une longue série de vols puisqu’on pense que, quand le service tournera à sa pleine capacité, on pourra faire 350 vols de fret par mois et 350 vols de passagers, parce que c’est vrai qu’il y a l’aspect du matériel médical, mais il faut aussi que l’ensemble des personnels humanitaires puisse continuer à se déplacer et que le personnel médical puisse aller sur le terrain auprès des personnes les plus vulnérables. Donc on a aussi un hub en Ethiopie qu’on a mis en place avec le gouvernement éthiopien. Par exemple, aujourd’hui, il y a eu aussi un vol à destination d’Accra [au Ghana, NDLR] avec des passagers pour pouvoir maintenir aussi ce déplacement de personnels humanitaires, puisque l’ensemble du trafic aérien est quand même très paralysé. »

Si cet approvisionnement est le premier depuis la Belgique, le PAM a déjà expédié depuis fin janvier plus de 300 tonnes de fret humanitaire et médical vers 89 pays, dont la quasi-totalité des pays du continent.

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner