Cameroun: grève express dans l'établissement de santé des malades du coronavirus

Le travail a finalement repris ce lundi au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Il s’agit de l’établissement qui prend en charge les patients atteint du Covid-19 à Yaoundé. Ce dimanche, son personnel était en grève pour réclamer, notamment, de meilleures conditions de travail.

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

La grève a duré à peine plus de 24 heures, mais elle a été suffisamment bruyante pour mettre en branle le Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP), chargé spécialement de la prise en charge du Covid-19. De samedi à dimanche, les personnels de ce centre ont protesté contre le non-paiement de leurs salaires et un projet de décompression et décongestion des effectifs décidé par leurs responsables.

Toute la nuit de samedi, ils ont négocié serré avec divers interlocuteurs de l'administration, dont le gouverneur de la région du centre et le ministre de la Santé publique. Finalement, un accord a été trouvé au petit matin sur la base des primes à payer en fonction du nombre de jours de travail.

L'accord ainsi trouvé a aussitôt été mis en exécution et les uns et les autres sont passés à la caisse. Si le travail a effectivement repris, un point reste cependant à clarifier. Des indiscrétions faisant état de l'intention des autorités en charge de la santé publique de licencier une partie du personnel. Plusieurs dizaines de personnes, au moins une centaine, seraient ainsi dans l'expectative.

