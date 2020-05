Coronavirus au Nigeria: déconfinement progressif et partiel à Lagos et Abuja

Le confinement a été levé partiellement à Lagos, au Nigeria, le 4 mai 2020. REUTERS/Temilade Adelaja

Texte par : RFI Suivre

Le confinement aura duré un peu plus d'un mois dans sa version la plus dure au Nigeria. Le pays, qui a enregistré un peu plus de de 2 500 cas confirmés de Covid-19 et 87 morts, est le plus touché d'Afrique de l'Ouest.