Madagascar: Rajoelina annonce des tests à base d'artemisia sur des malades

À Madagascar, Andry Rajoelina s'est exprimé dimanche soir lors d'une interview au palais présidentiel, diffusée à la télévision nationale, sur sa chaîne privée et sur celle de l'un des ses ministres. Pendant près d'1h30, le chef de l'État malgache a vanté les bienfaits du Covid-Organics, le remède mis au point à Madagascar, censé prévenir et guérir du Covid-19, et de l'artemisia, la plante utilisée dans ce remède.

De notre correspondante à Antananarivo,

Andry Rajoelina a annoncé les mesures que les Malgaches doivent continuer à suivre pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans le pays qui compte 151 cas. L'État d'urgence sanitaire a été prolongé de quinze jours samedi.

En fin d'interview, brièvement, le président a demandé aux Malgaches de continuer à suivre les mesures prises il y a quinze jours : confinement à partir de 13h, regroupement de plus de 50 personnes interdits, des cours le matin pour les élèves des classes d'examen, port du masque obligatoire (sous peine de travail d'intérêt général pendant une demi-journée). Des mesures qui s'appliquent aux trois régions touchées par le Covid-19 : Analamanga où se trouve la capitale, Atsinanana, à l'est, et Haute Matsiatra dans le centre du pays. Une distribution de Covid-Organics aura lieu dans tous les quartiers de la grande ville portuaire de Tamatave (est).

Mais ce n'est pas sur ces règles, que les Malgaches peinent à suivre, qu'Andry Rajoelina s'est longuement étendu. Un pot d'artemisia, une bouteille et des boites de Covid-Organics placés sur son bureau, pendant plus d'une heure le président s'est félicité de la mise au point de la décoction malgache et a demandé à ce que « les critiques concernant ce remède cessent ». « Des essais cliniques d'injections à base d'artemisia sur les nouveaux malades du Covid-19 seront effectués à partir de la semaine prochaine », a-t-il indiqué. Une plante qui peut rapporter gros à Madagascar selon lui et qu'il veut cultiver massivement. Une usine de transformation d'Artemisia sera créée d'ici un mois,a-t-il déclaré. « Cette plante peut guérir beaucoup de maladies. Si nous n'agissons pas vite, d'autres chercheurs vont nous dépasser », a précisé le chef de l'État. Poursuivant sur sa lancée, il a aussi annoncé la mise sur pied dans le pays du plus grand centre de cancérologie en Afrique.

► Lire aussi : Madagascar: l'Académie de médecine tempère son avis sur le Covid-Organics

À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse dimanche, le président a aussi annoncé la libération de tous les journalistes placés en détention.

