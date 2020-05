Sénégal: les marchés de la capitale tourneront au ralenti dès ce lundi

Cette épicerie du marché de Tilène dans la Médina, à Dakar, ne pourra ouvrir que trois jours par semaine à partir de ce lundi 4 mai 2020. W. de Lesseux/RFI

Les commerces alimentaires ne pourront ouvrir que trois jours dans la semaine, les autres point de vente non alimentaires pourront quant à eux accueillir des clients uniquement le mardi et le jeudi. Les marchés seront enfin totalement fermés le week-end, samedi et dimanche inclus. Décision inédite du préfet de Dakar dans un arrêté pour enrayer la progression de la pandémie de coronavirus, jugée préoccupante dans la capitale.