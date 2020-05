Au Gabon, la polémique enfle après l’allègement des mesures de confinement à Libreville

La société civile et l’opposition accusent le gouvernement d’avoir organisé le chaos en levant le pied. Le gouvernement est aussi accusé de mal distribuer l’aide alimentaire ce qui oblige les Gabonais à sortir en masse pour aller chercher de quoi manger. Le Premier ministre gabonais, Julien Nkoghé Békalé a tenu à fournir des clarifications.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Le Premier ministre, Julien Nkoghé Békalé a expliqué pourquoi, un peu à la surprise générale, le gouvernement a décidé de déconfiner partiellement Libreville et ses environs : « Nous ne pouvons pas continuer plus longtemps à confiner les populations du grand Libreville sans risque d’explosion sociale. Nous avons choisi le réalisme, parce que nos réalités socioéconomiques sont telles que la plupart de nos populations vivent dans une économie informelle et vivent au jour le jour. »

Dans l’immédiat, le gouvernement n’envisage pas un nouveau confinement total de Libreville comme annoncé sur les réseaux sociaux. Nkoghé Békalé assure également que toutes les familles vivant dans la pauvreté recevront l’aide alimentaire promise par le président Ali Bongo : « Aucun Gabonais ne sera abandonné. Nous allons atteindre notre objectif et distribuer l’aide alimentaire aux 60 000 ménages qui ont été recensés. »

Le Premier ministre a aussi tenu à rassurer les 954 Gabonais bloqués à l’étranger : « Je voudrais rassurer nos compatriotes à l’extérieur qu’ils ne sont pas oubliés, qu’ils ne sont pas abandonnés. Le président de la République a instruit le gouvernent de trouver très rapidement une solution. Nous y travaillons. »

Quant à un retour à une vie normale, Julien Nkoghé Békalé conseille aux Gabonais de continuer à respecter toutes les mesures barrières en attendant la découverte d’un vaccin.

