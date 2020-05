FOCUS

Le Nigeria, à l'heure du déconfinement

Respect de la distanciation sociale dans un bus à Lagos le 4 mai 2020, au premier jour de l'allègement des mesures de confinement au Nigeria. REUTERS/Temilade Adelaja

Texte par : Bineta Diagne

Depuis que le Nigeria a déclaré son premier cas de Covid-19 le 27 février dernier, le nombre d’infections a augmenté de manière lente et graduelle. À ce jour, le pays compte 2 802 cas confirmés, pour 417 guérisons et 93 décès. Les autorités fédérales ont allégé lundi 4 mai les mesures de confinement à Lagos, Abuja et dans l’État d’Ogun.