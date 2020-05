Congo-Brazzaville: une ONG alerte sur les travaux à l'arrêt de douze hôpitaux régionaux

Au Congo-Brazzaville, alors que le pays vient de franchir la barre des 230 personnes contaminées par le Covid-19, l’organisation Publiez Ce Que Vous Payez s’interroge sur la faible exécution des projets de santé du gouvernement dans un rapport publié ce mercredi 6 mai.

L’organisation Publiez Ce Que Vous Payez, militant pour la transparence des finances publiques, révèle que sur 69 projets de santé publiés qu’elle a suivis en 2017 et 2018, aucun n’a abouti ! Malgré près de 10 milliards de francs CFA (15 millions d’euros) mis de côté à cet effet dans le budget de l’État. Dans ce rapport, l'association explique que l’essentiel de ces projets concerne la construction de 12 hôpitaux publics, un dans chaque région.

Des crédits alloués, mais pas d’avancées

Brice Mackosso, coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez, détaille les éléments incohérents : « Ces douze projets ont été démarrés en 2014, mais tout de suite arrêtés en 2015 et 2016, faute de financement, et chaque fois, on remet ces projets dans les prévisions budgétaires. Il y a des crédits qui sont alloués dans le budget de 2020 pour l’achèvement de ces hôpitaux. Malheureusement, depuis l’arrêt des travaux, ces projets ne sont plus exécutés.»

Pour lui, la question est de savoir à quoi sert l’argent ainsi alloué à ces projets à l’arrêt : « La question que nous nous posons est celle de chercher à comprendre pourquoi le gouvernement et les parlementaires allouent des crédits à des projets qui sont à l’arrêt depuis très longtemps. Puisque nous constatons évidemment que dans les lois de règlement budgétaire, nous voyons que, pour l’année 2017 et 2018, il y a bien des crédits qui ont été alloués aux dépenses d’investissement pour le ministère de la Santé, nous nous posons la question : à quoi ont servi ces sommes ?… »

L’organisation admet toutefois ne pas savoir si les sommes prévues ont été décaissées. Et indique avoir contacté le ministère de la Santé qui a mis en place des groupes de suivi des projets. RFI a tenté de contacter les autorités pour solliciter leur réaction, sans succès.

