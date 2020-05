Coronavirus: au Tchad, un soldat porte plainte contre le ministre de la Défense

L'incident mettant en cause le ministre de la Défense et sa suite s'est produit à l'Assemblée nationale (illustration).

Au Tchad, le ministre de la Défense est sous le coup d’une plainte. Un militaire en service à l’Assemblée nationale, qui a été molesté par le ministre et sa garde, a décidé de porter plainte contre le membre du gouvernement ont annoncé ses avocats. Une annonce qui va relancer la polémique déclenchée il y a une semaine.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako

Selon les avocats qui ont reconstituer la scène, ce 29 avril, alors que le ministre de la Défense arrivait au Parlement, son cortège a été prié de se plier au rituel du lavage de mains, geste barrière en temps de pandémie de coronavirus, par la garde.

N’ayant pas apprécié d’être intercepté, le ministre s’en est violemment pris au soldat Galmaye Tchouwi Togou. La polémique gagne rapidement les travées de l’Assemblée nationale où un député exige du ministre des excuses. Le ministre se plie à l'exigence du parlementaire.

Le soldat porte plainte

Mais le lendemain, une lettre attribuée au soldat est communiquée à la presse. On y appprend que le soldat s’excuse auprès du ministre pour l’incident.

Faux, informent ses avocats qui annoncent d’ailleurs que le soldat a décidé de porter plainte. « En refusant de faire publiquement un des gestes barrière contre le coronavirus, monsieur Mahamat Abali Salah et sa suite ont piétiné les lois de la République. Loin de se laisser humilier, Galmaye Tchouwi Togou entend poursuivre le ministre Mahamat Abali Salah​​​​​​​ et sa suite pour rébellion, abus d'auritiré et de pouvoir, injures publiques, coups et blessures volontaires », explique Me Alain Kagonbé, un des avocats du soldat.

Mardi soir, ni le ministre de la Défense, ni son cabinet n’étaient joignables.

