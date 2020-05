Coronavirus en Afrique centrale: des conséquences sur la vaccination contre la rougeole

Le Covid-19 affecte beaucoup les opérations contre la rougeole. Malheureusement, dans le pays, c’est vraiment une balance entre risques et bénéfices, de protéger non seulement la population, mais aussi le personnel soignant. La rougeole est mortelle et peut avoir des conséquences énormes si on est enfant. Donc nécessairement, si on ne fait pas les campagnes de vaccination il va y avoir des décès très importants. Après, pour renforcer les moyens logistiques d’approvisionner en vaccins avec des moyens de chaînes de froid, des moyens de transports. On parle de motos, il y a beaucoup d’endroits qui ne sont pas accessibles par voiture. Cela prend vraiment beaucoup de moyens logistiques pour arriver à faire une bonne campagne de vaccination.