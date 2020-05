Coronavirus à Madagascar: le secteur touristique appelle l'Etat à la rescousse

Le tourisme étant à l'arrêt à Madagascar, le secteur est très affecté par la crise sanitaire (image d'illustration) RFI/Sarah Tétaud

Texte par : Sarah Tétaud Suivre

Depuis plus d’un mois, les représentants du secteur privé et les ministères du tourisme et de l’industrie tentent de s’accorder pour établir un plan de relance. Le but : soutenir l’économie du pays et venir en aide dès que possible aux entreprises les plus affectées par les mesures de restrictions imposées par les autorités depuis le début de la crise sanitaire. Le secteur touristique est particulièrement affecté.