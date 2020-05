Kenya: lourd bilan après des inondations dans l’ouest et le centre du pays

Inondations dans une région proche du lac Victoria, au Kenya, le 3 mai 2020. REUTERS/Thomas Mukoya

Texte par : RFI Suivre

Le Kenya fait face depuis trois semaines à des intempéries. Les pluies saisonnières sont beaucoup plus importantes que d'habitude et entrainent un lourd bilan humain dans les régions de l'ouest et du centre du pays.