Les manifestations contre les résultats des législatives se poursuivent au Mali

Des agents électoraux procèdent au dépouillement des urnes dans un bureau de vote de Bamako le 29 mars 2020. (image d'illustration) MICHELE CATTANI / AFP

Nouvelles manifestations ce mercredi nuit à Bamako et à l'intérieur du Mali contre les résultats des législatives. A l'intérieur, dans des localités, comme Sikasso, c'est le trafic routier qui est paralysé. Et dans la capitale malienne, après le début du couvre-feu, les manifestants brûlent les pneus sur des artères et disparaissent avant l'arrivée de la police.