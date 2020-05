Trafic d'armes entre la RDC et la Centrafrique: le profil de la femme interpellée se précise

(Illustration) Une vue aérienne de la ville de Gbadolite, dans la province de l’Equateur, en République démocratique du Congo. Radio Okapi/John Bompengo

En RDC, l’enquête sur le trafic d’armes et de munitions entre Kinshasa, le Nord-Ubangi et certaines régions du sud de la Centrafrique est en cours. Des interpellations ont été menées à Kinshasa comme dans la ville de Gbadolite où, il y a une semaine, des armes de guerre et des munitions ont été saisies à l’aéroport en provenance de Kinshasa. Dans ce dossier, une femme d’affaires a été arrêtée à l’aéroport de Gbadolite. Après un bref séjour en détention, elle a été transférée à Kinshasa. Elle est considérée par les autorités provinciales comme le cerveau de ce trafic.