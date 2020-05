Guillaume Soro visé par une plainte en France, pour «assassinat» et «crimes de guerre»

Guillaume Soro lors d'une conférence de presse dans sa résidence à Abidjan, le 15 février 2019. ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre

Une plainte a été déposée contre Guillaume Soro à Paris ce jeudi 7 mai. Elle émane des avocats de 6 personnes qui se sont constituées parties civiles et accusent l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne de « torture, assassinat et crimes de guerre » pour des faits commis lorsqu'il était le chef des Forces nouvelles entre 2003 et 2011.