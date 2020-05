Cameroun anglophone: Human Rights Watch critique le limogeage de Félix Agbor Balla

Le défenseur camerounais des droits de l'homme Félix Agbor Balla s'est vu signifier le 7 mai au soir la fin de son contrat avec l'université de Buea où il enseignait.

Le défenseur camerounais des droits de l'homme Félix Agbor Balla s'est vu signifier le 7 mai au soir la fin de son contrat avec l'université de Buea où il enseignait. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, avait demandé au recteur de cet établissement de « prendre des mesures » contre lui, lui reprochant d'avoir violé le caractère « apolitique de l'université » pour avoir donné à ses élèves un sujet de dissertation sur les causes de la crise anglophone. La veille, Félix Agbor Balla avait refusé de se rendre à un conseil de discipline consacré sa situation, estimant que la procédure engagée contre lui était illégale, et animée par des motivations « politiques » et non « déontologiques ».

Quant à Lewis Mudge, responsable de Human Rights Watch (HRW) pour l'Afrique centrale, il y voit un mauvais signal pour la liberté d'expression. « Le limogeage d’Agbor Balla est une nouvelle étape dans les efforts du gouvernement pour réduire au silence les débats sur ce qui se passe dans les régions anglophones, analyse-t-il. Le plus problématique est qu’il suit la directive du ministre. L’université de Buea devrait défendre le principe de la liberté d’expression au lieu de contribuer aux efforts du gouvernement pour la réduire au silence. Cette action correspond à une tendance du gouvernement où les défenseurs des droits de l’homme ou les médias indépendants sont étouffés au lieu de discuter ou d’analyser des choses considérées sensibles au Cameroun, comme par exemple le procès contre Maurice Kamto ou bien les crises dans la région anglophone ».

#Cameroun: La décision de l’Université de #Buea de terminer le contrat de @AgborNKonghoF après la demande du gvt de "prendre des mesures" vise à limiter le débat sur la #CriseAnglophone. Les universités devraient défendre la liberté d'expression. @hrw_fr https://t.co/u30DzrRx0n Lewis Mudge (@LewisMudge) May 8, 2020

